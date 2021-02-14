15 февраля в Татарстане прогнозируют метель и до 22 градусов мороза

Снегопады в Татарстане не прекратятся. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Начало новой рабочей недели не порадует жителей Татарстана солнечной и теплой погодой. 15 февраля на территории республики будет облачно с прояснениями. Ночью, утром небольшой снег, слабая метель, в отдельных районах туман. Видимость на дорогах может не превышать 500 метров.

Днем местами слабый снег. Ветер северо-западный 4-9, ночью и утром местами порывами до 14 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью, утром - от 17 до 22 градусов мороза. Днем - не выше 14 градусов со знаком "Минус".