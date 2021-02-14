"Оформление документов находится в завершающей стадии": Большие автобусы в Набережных Челнах планируют выпустить на линию к началу марта

Фото: мэрия Набережных Челнов.

Эпопея с возвращением больших автобусов в Набережных Челнах длится вот уже год с небольшим. В начале февраля 2020 года МУП «Электротранспорт» Набережных Челнов вынужден был вернуть ПАО “КАМАЗ” 190 автобусов марки НЕФАЗ. Причиной этого стали долги предприятия по лизингу. Директор "КАМАЗа" Сергей Когогин тогда раскритиковал мэрию города, отметив, что в те не способны организовать пассажирские перевозки. «КАМАЗ» даже обращался в Арбитражный суд Татарстана, но после пошел на мирное соглашение.

Долгие месяцы после этого местные жители могли только мечтать о просторном общественном транспорте, так как на замену большим автобусам 8 февраля 2020 года вышли тесные маршрутки. “Газели” начали курсировать на маршрутах №№ 2, 3, 11, 10, 21 и 26. Ситуацию обещали исправить в максимально короткие сроки, но в планы властей вмешалась пандемия коронавируса.

Местные власти обещали, мол совсем скоро все изменится. В сентябре мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев заявил, что уже сформирована финансовая схема, по которой общественный транспорт будет куплен. Следующим этапом должна была быть встреча местного руководства с представителями завода по производству больших автобусов. Маршрутки бы уступили им свое место в конце осени, но нет.

И вот только в начале декабря новый транспорт начал поступать в Набережные Челны. Сначала прибыли десять новых минских автобусов, а после - власти Москвы подарили городу 40 своих “ЛиАЗов”.

Вот только столичные подарки бело-зеленого цвета пока по-прежнему не выходят на линию. Пока оформляется необходимая документация.

- В конце декабря 2020 года мы получили автобусы на ответственное хранение. В настоящее время оформление документов на право эксплуатации полученной техники находится в стадии завершения. Также проводится диагностика автобусов и техническое обслуживание. Мы рассчитываем, что до конца февраля вся необходимая документация будет у нас на руках, чтобы выпустить транспорт на линию, – рассказал первый заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев.

- Как инженер-механик по базовой специальности я считаю, что автобусы, которые мы готовимся пустить на маршруты, находятся в хорошем состоянии. Впрочем, как и МАЗы, уже курсирующие в городе, – после осмотра подчеркнул мэр города Наиль Магдеев.

По словам главы города, 27 из 40 автобусов уже прошли плановый технический осмотр.

- Планируем, что к началу марта автобусы начнут курсировать в Челнах. Будем отслеживать ситуацию, которая складывается. Если автобусов будет не хватать, мы дополнительно будем ставить задачу по дальнейшему увеличению количества автобусов на линии. Посмотрим, что люди будут выбирать: малые автобусы, средние, большие. Посмотрим на пассажиропоток, - заявил градоначальник.

Уже известно, что ЛиАЗы будут обслуживать автобусные маршруты №22 и 26.