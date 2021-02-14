"Мог напиться, на следующий день прийти и спокойно тренироваться": Экс-вратарь ЦСКА рассказал о работе со Слуцким

Фото: ФК ЦСКА.

Бывший голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о совместной работе с нынешним наставником "Рубина" Леонидом Слуцким. По словам вратаря, он периодически употреблял алкоголь, но тренерский штаб закрывал на это глаза. Все потому, что Чепчугов сидел в глубоком запасе, вчистую проигрывая конкуренцию Игорю Акинфееву.

- Слуцкий прекрасно понимал, что мне сложно находиться в роли дублёра Акинфеева. Каждый день нужно тренироваться с пониманием того, что играть всё равно не будешь. Но форму поддерживать надо, потому что в любой момент можешь выйти. Бывали моменты, что приходилось обращаться к любимому напитку, чтобы разгружать себя психологически. Леонид Викторович понимал — алкоголь мне помогает. Уверен, тренеры чувствовали запах, но закрывали на это глаза. Я мог напиться, на следующий день прийти и спокойно тренироваться. Но ко мне ни разу не подошли с претензиями. За всё это время никто из тренеров мне ничего не сказал. С ребятами, понятное дело, общались. Тренеры же понимали мою роль и относились с пониманием, - цитирует Чепчугова Championat.com.