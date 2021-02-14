"Рубин" сыграет с "Кайратом" на сборе в Турции

Фото: ФК "Рубин".

Футболисты "Рубина" продолжают готовиться к возобновлению сезона в Турции. Накануне стало известно о смене одного из соперников по контрольным играм. Так, первоначально в планах значились матчи против "Урала" (15 февраля" и "Ротора" (18 и 21 февраля).

В итоге против волгоградцев подопечные Леонида Слуцкого сыграют только один матч - 18 февраля. Спустя три дня "Рубин" сыграет с казахстанским "Кайратом". Отмечается, что все матчи будут начинаться в одно время - в 15:00 по московскому времени.