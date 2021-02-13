В Татарстане подтверждена 297 смерть от коронавируса

Летальный исход COVID-19 был подтвержден в результате патологоанатомической экспертизы.

В эту субботу, 13 февраля, Минздрав Татарстана подтвердил в республике еще одну смерть от коронавируса. Очередной жертвой инфекции стал 72-летний мужчина. Таким образом, в регионе число летальных исходов инфекции достигло 297.

Напомним, в ведомстве сегодня также сообщили, что за минувшие сутки в Татарстане было выявлено 70 новых случаев заражения COVID-19, все они являются контактными. В 41 случае инфицированных пришлось госпитализировать, в остальных – 29-ти, люди были отправлены на лечение домой.

Всего с начала эпидемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 17 096 человек. Из них на данный момент выздоровело в 13 682 человека, в том числе 50 за минувшие сутки.