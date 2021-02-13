В 2021 году прожиточный минимум в Татарстане вырос на 287 рублей

Наибольший рост здесь наблюдается у пенсионеров - на 7%. Фото: Артем ЛЕНЦ

В Кабмине Татарстана подписано постановление об изменении величины прожиточного минимума в республике на 2021 год.

Так, из расчета на душу населения он составил 9 955 рублей, для трудящихся татарстанцев – 10 622 рубля, для пенсионеров – 8 423 рубля, для детей – 9 995 рублей.

Если сравнивать со вторым кварталом 2020 года, наблюдается рост на 3%: на душу населения на 287 рублей (рост 3%), для трудоспособных граждан на 328 рублей (рост 3%), для пенсионеров – на 534 рубля (рост 7%), для детей на 282 рубля (рост 3%).

Увеличение величины прожиточного минимума в Татарстане сделали на основании прогноза социально – экономического развития республики на 2021-2023 годы.