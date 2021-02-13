В Чувашии зарегистрировали еще шесть смертей от коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

13 февраля стало известно, что в Чувашии было зарегистрировано шесть новых смертей от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Таким образом, число летальных исходов COVID-19 в республике достигло 950.

Так же по данным федерального оперштаба, в Чувашии за прошедшие сутки было выявлено еще и 68 новых случаев заражения корнавирусом.

- Все зарегистрированные случаи COVID-2019 обрабатываются по отработанному алгоритму с активным выявлением близких (семейных) и дальних контактов, в том числе по месту работы и учебы, - в свою очередь отмечает Роспотребнадзор Чувашии.

Всего с начала пандемии в регионе было зарегистрировано 20 528 случаев заражения коронавирусом. Инфицированных помогли выявить более полумиллиона проведенных тестов на наличие у людей COVID-19.