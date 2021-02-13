Рустам Минниханов заявил, что в Татарстане количество пунктов вакцинации от коронавируса доведут до 250

Фото: president.tatarstan.ru

В эту субботу, 13 февраля, на республиканском совещании в местном доме правительства президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в регионе замечено снижение темпа прироста новых случаев заболевания коронавирусом - до 0,4%.

- Думаю, мы доведем количество пунктов вакцинации от коронавируса до 250. Главное, чтобы вовремя поступали вакцины, - также заявил Минниханов.

Напомним, что на данный момент в Татарстане развернуто 103 пункта вакцинации от COVID-19.

- Нужно отдать должное, по соблюдению мер профилактики наши школы и детсады являются примером. Но контроль ослабевать нельзя, - также отметил президент Татарстана.

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