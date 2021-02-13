В Татарстане уже использовано 50,3% запаса вакцины от коронавируса

В Татарстане на прививку от коронавируса можно записаться пятью способами. Фото: Анастасия Осипова

На 13 февраля в Татарстане прививку от коронавируса получили 40 823 человека. Прирост за минувшие сутки составил 5 698 человек, медиками уже использовано 50,3% из 81 122 поставленных в регион доз вакцины, сообщает 13 февраля Минздрав республики.

В ведомстве также уточняют, что вторую инъекцию вакцины «Спутник V» сделали уже 8 839 жителей региона. Напомним, этот препарат является двухкомпонентным, то есть нужно сделать два укола, промежуток между которыми должен составлять 21 день.

Отметим, что в Татарстане на прививку от коронавируса можно записаться пятью способами:

1. Через единый портал Госуслуг России (ЕПГУ)

2. Через портал Госуслуг Татарстана

3. По единому номеру «122»

4. При обращении в МФЦ,

5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.

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