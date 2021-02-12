В Чувашии федеральные трассы закрыли для автобусов и грузовиков

Движение этого вида транспорта ограничено до наступления благоприятных погодный условий. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 12 февраля на федеральных автотрассах запрещен проезд для автобусов и грузовиков. Причина в плохой погоде – снегопад и метель.

Речь идет о следующих участках дорог:

— км 573+790 — км 735+660 М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа,

— км 0+000 — км 11+112 западный подъезд к г. Чебоксары от трассы М-7 «Волга»,

— км 12+900 — км 15+042, км 15+045 — км 19+294 Р-176 «Вятка» Чебоксары — Йошкар-Ола — Киров – Сыктывкар,

— км 0+000 – км 15+630 Р-176 «Вятка» Обход города Чебоксары,

— км 0+000 — км 122+805А-151 Цивильск – Ульяновск

- Движение для рейсовых автобусов и грузовых транспортных средств ограничено до наступления благоприятных погодный условий, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскоуправтодор».