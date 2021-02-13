В Татарстане мужчина, обвиняемый в пьяной поножовщине, попросил, чтобы его судили присяжные

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В ближайшее время в Верховный суд Татарстана будет направлено уголовное дело 51-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве и покушении на него.

- Свою вину он не признал и заявил ходатайства о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей и проведении предварительных слушаний, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Как следует из материалов уголовного дела, ночью 21 августа 2020 года в Зеленодольске мужчина выпивал вместе с тремя своими приятелями на квартире по улице Гагарина. Вскоре спиртное закончилось и один из них отправился в магазин за добавкой.

Пока он ходил обвиняемый поссорился с оставшимися в квартире собутыльниками. По версии следствия, в ходе конфликта мужчина схватил два ножа и начал наносить ими удары обидчикам. Тут вернулся мужчина, который ходил в магазин, досталось и ему. Но не так сильно – он успел выбежать из квартиры. Остальным раненым понадобилась медицинская помощь, их увезли в больницу. Но один из пострадавших скончался по дороге туда.