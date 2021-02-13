В День влюбленных в казанских троллейбусах пассажирам подарят валентинки с пожеланиями

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

14 февраля в честь Дня влюбленных в двух украшенных розами троллейбусах казанского маршрута №6 пассажирам будут раздавать валентинки с пожеланиями. Их люди получат сразу после оплаты за проезд.

- Специально ко Дню влюбленных для пассажиров подготовлено более 1,5 тысячи валентинок, - сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День всех влюбленных 2021 в Набережных Челнах: программа мероприятий

Там пройдет праздник «Любовь на льду», на котором жителей и гостей города ожидают флешмоб «Парад влюбленных», торжественная церемония регистрации брака на коньках, почта влюбленных «Письмо любви» и беспроигрышная лотерея с подарками (подробности)