В казанском ЖК «Салават купере» открылась гимназия №189 «Заман»

Фото: Администрация Кировского и Московского районов

Новая многопрофильная гимназия №189 «Заман» открылась и уже начала обучать около 300 детей с 1 по 4 класса. Учебное заведение расположилось на улице Альфии Авзаловой. Рассчитанная на 1 224 места, она была возведена в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В полную мощность гимназий заработает с нового учебного года, сообщает управление образования Казани.

Отмечается, что в новой школе созданы коворкинг-зона, спортивный зал, бассейн и ресторан на 456 посадочных мест. К слову, в том же спортзале для старшеклассников был создан скалодром.

Кабинеты для начальных классов в здании расположены в непроходном блоке с отдельным входом и вестибюлем.