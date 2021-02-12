На видео попал момент ДТП в Марий Эл, где погибли два человека

Фото: МВД Марий Эл

11 февраля, в 15.30 на трассе «Йошкар-Ола – Зеленодольск» столкнулись четыре автомобиля. На месте ДТП погибли два человека, еще двое были ранены и госпитализированы.

Момент аварии запечатлел видеорегистратор одной из машин. На записи видно, как ее во время движения ее стало заносить на заснеженной дороге и в итоге она вылетает на встречку, где получает удар с правой стороны.

Это был водитель автомобиля Toyota, который, по предварительным данным, превысил скорость не учтя дорожные и погодные условия. Вот он и не справился с управлением. В результате чего в него и врезалась грузовая ГАЗель. После чего иномарка столкнулась с отечественной легковушкой ВАЗ-2114 и автоцистерной Mercedes.