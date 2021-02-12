Минздрав Татарстана подтвердил еще две смерти от коронавируса

Очередными жертвами инфекции в республике стали две женщины. Фото: Александр ГЛУЗ

В эту пятницу, 12 февраля, Минздрав Татарстана сообщил, что в республике подтвердились еще две смерти от коронавируса. В этот раз жертвами инфекции стали две женщины в возрасте 76-ти и 62-х лет. Таким образом, число летальных исходов инфекции в Татарстане достигло 296 случаев.

Также, по данным регионального Минздрава, в республике ща минувшие утки было выявлено 72 новых случая заражения COVID-19. Все они контактные. В 38 случаях больным понадобилась госпитализация, остальные – 34 человека, получают медпомощь на дому.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 17 026 человек. Из них выздоровело 13 632, в том числе 83 человека за минувшие сутки.