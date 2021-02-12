Четверо жителей Чувашии погибли на пожаре в Тверской области

Рабочие приехали, чтобы построить дом и баню, но в итоге погибли. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Пожар, унесший жизни четверых жителей Чувашии, произошел ночью 11 февраля в деревне Олений Рог-2 Пеновского района Тверской области. По факту гибели людей в следственном комитете региона возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Сообщение об обнаружении тел после пожара поступило от сотрудников МЧС Тверской области, которые выезжали для тушения возгорания в бытовке строителей. К этому времени известно, что четверо рабочих из Чувашии приехали в деревню 10 февраля. Они должны были построить дом и баню. Жить должны были в бытовке. Но ночью в ней вспыхнул пожар.

- При осмотре тел погибших установлено, что какие-либо телесные повреждения, не связанные с воздействием пламени, отсутствуют, - сообщили в следственном комитете Тверской области. - Очаг возгорания, по имеющейся у следствия информации, находился внутри бытовки, точная причина возникновения пожара будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы.