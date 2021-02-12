Власти Набережных Челнов готовы отдать самый лучший участок в городе под строительство аквапарка

Город окажет инвестору всяческую поддержку. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Во время прямой линии в соцсети мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев озвучил, по сути, беспрецедентное предложение от местных властей. В городе готовы выделить самый лучший земельный участок под строительство аквапарка. Причем без обременений, а также возможно и без необходимого в таких случаях аукциона.

По словам Магдеева, инвестору, который решит вложить в строительство аквапарка один миллиард рублей, город окажет всяческую поддержку. В том числе, и техпомощь.

Градоначальник уверен, что этот масштабный проект в итоге окупится минимум через 10 лет.