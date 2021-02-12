В Марий Эл 12 февраля произошло сразу две аварии с маршрутками

Фото: ГИБДД Марий Эл

Утро 12 февраля в Марий Эл оказалось тревожным - за короткий промежуток времени в республике произошло две аварии с маршрутками, в которых пострадали люди.

Время первого ДТП - 7.30. Так, в Медведевском районе на 15 километре автодороги "Йошкар-Ола - Уржум", по предварительным данным, водитель микроавтобуса ГАЗель превысил скорость и не выбрал безопасную дистанцию. В результате чего маршрутка врезалась во впереди идущий легковой автомобиль "Шкода". Водитель которого в тот момент начал поворачивать налево. В результате ДТП травмы получил один пассажир микроавтобуса.

Вторая авария с маршруткой произошла спустя 20 минут. В Йошкар-Оле на перекрестке улиц Карла Маркса и Вашской столкнулись пассажирская ГАЗель и иномарка "Опель". В результате аварии с травмами различной степени тяжести был госпитализирован водитель легковушки.

- Просим очевидцев столкновения обратиться по телефону 8(8362)68-09-70, - призывает ГИБДД Марий Эл.