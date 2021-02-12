В Татарстане за сутки выявили 72 новых случая заражения коронавирусом

Все новые случаи коронавируса являются контактными. Фото: Андрей АБРАМОВ

По данным на пятницу, 12 февраля, в Татарстане коронавирус был обнаружен у 17 026 человек. Отметка в 17 тысяч была преодолена потому, что за минувшие сутки в республике было выявлено 72 новых случая заражения.

Большинство последних зараженных - жители Казани (36 человек), на втором месте по количеству инфицированных Набережные Челны (10 человек). Стоит отметить, что все новые случаи коронавируса являются контактными. В 38 из них людям потребовалась госпитализация, остальные 34 больных проходят лечение на дому.

Заметим, что в Татарстане из 17 026 ранее заразившихся выздоровели 13 632 человека, 294 - скончались.