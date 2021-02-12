Утверждена величина прожиточного минимума для жителей Чувашии в 2021 году

Прожиточный минимум на душу населения в республике сейчас - 9 804 рубля. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Правительство Чувашии утвердило величину прожиточного минимума для разных слоев населения республики на 2021 год. Для трудоспособных граждан она составила 10 414 рублей, для детей - 9 883 рубля, а для пенсионеров - 8 466 рублей (на 513 рублей больше, чем в 2020-м). Таким образом, прожиточный минимум на душу населения республики сейчас равен 9 804 рублям.

Напомним, в декабре 2020 года депутаты Чувашии приняли закон о стратегии развития региона. В самом начале планируется восстановить темпы экономического роста, снизившиеся из-за пандемии коронавируса. Вторая цель - нарастить значительные темпы роста экономики за счет активизации инвестиционной деятельности региона. Третья - реализовать крупные инфраструктурные проекты и повысить качество, а также уровень жизни жителей республики.