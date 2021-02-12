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Происшествия

В Чувашии завершили поиски 13-летней школьницы, которая пропала 8 февраля

После ее исчезновения даже возбудили уголовное дело об убийстве, но, к счастью, все обошлось
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Ситуацию с пропажей подростка под контроль брал следственный комитет.

Ситуацию с пропажей подростка под контроль брал следственный комитет.

Фото: Иван ПЕТРОВ

Следственный комитет Чувашии возбудил уголовное дело по статье "Убийство" после исчезновения 13-летней жительницы Новочебоксарска Софьи С. Школьница ушла из дома в понедельник, 8 февраля, но обратно не вернулась ни в тот день, ни в последующие. Родные забили тревогу.

Ориентировка на подростка появилась на сайте следственного комитета Чувашии в пятницу, 12 февраля. Спустя пару часов после этого, София объявилась - живая и здоровая. Где она была последние четыре дня, и почему не выходила на связь с близкими не сообщается.

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