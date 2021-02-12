Жителя Ульяновска будут судить за убийство друга "зараженного коронавирусом"

Сейчас мужчина находится под стражей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело в отношении 65-летнего пенсионера после завершения расследования передано в суд. Мужчину обвиняют в убийстве.

По мнению следствия, в ночь на 1 ноября 2020 года в своей квартире он выпивал вместе со своим знакомым. После застолья мужчины легли спать. В какой-то момент у гостя пошла кровь из носа. Хозяин это заметил и решил, что во всем виноват коронавирус. Мужчина с испугу выкинул приятеля из окна своей квартиры, которая расположена на пятом этаже. Упав потерпевший разбился насмерть. От полученных травм он скончался еще до приезда "скорой".

- С первых дней следствия пенсионер находится под стражей, - сообщили в следственном комитете Ульяновской области.

Там также отметили, что и до этого у мужчины были проблемы с законом - он уже сидел в колонии за совершение тяжких преступления.