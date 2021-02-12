14 февраля в Казани ограничат движение и парковку транспорта у Центрального стадиона

Ограничение будет действовать с полуночи до 16.00. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 14 февраля, у Центрального стадиона в Казани пройдет согласованный митинг. В связи с этим там будет ограничено движение и парковка транспорта. Соответствующий документ подписан в Исполкоме города.

Ограничение будет действовать на парковке со стороны улиц Ташаяк, Кремлевская набережная и заездов с площади Тысячелетия с полуночи до 16.00 14 февраля, тогда как мероприятие должно начаться в 11.30 и закончиться в 15.00.

Заметим, что чиновники обязали организаторов акции соблюдать социальную дистанцию и остальные антиковидные требования Роспотребнадзора.