В Татарстане во время ДТП пострадали два пассажира КАМАЗа

С места происшествия Фото: МВД по РТ

Авария, в которой пострадали два человека, произошла 11 февраля на 5-м километре автодороги "Елабуга-Ижевск" в Елабужском районе республики. По предварительным данным, 67-летний водитель КАМАЗа превысил скорость и не соблюдал безопасную дистанцию во время сложных метеоусловий. В итоге многотонный грузовик на полном ходу врезался в полуприцеп "Шмитц" в сцепке с другим КАМАЗом.

В результате дорожно-транспортного происшествия двух пассажиров КАМАЗа доставили в Елабужскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.