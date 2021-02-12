В Татарстане во время пожара спасли восемь человек, среди них - двое детей

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар в многоквартирном доме на улице Маяковского в Агрызе начался 11 февраля в 19.55. На место происшествия сразу выдвинулись пожарные расчеты. Прибыв на место, сотрудники МЧС Татарстана выяснили, что горит квартира на 1 этаже четырехэтажки. Еще до приезда спасателей 21 житель верхних этажей самостоятельно покинули опасное место. Но для спасения еще восьмерых жильцов, в том числе двух детей, пришлось использовать дыхательные маски.

С огнем быстро справились. Во время пожара пострадал хозяин квартиры. С диагнозом "отравление продуктами горения" он был доставлен в Агрызскую ЦРБ.

- Общая площадь пожара составила три квадратных метра, горели вещи в прихожей. Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС республики.