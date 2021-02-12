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Происшествия

Появились подробности ДТП в Марий Эл, где погибли два человека

В этом столкновении пострадали еще два его участника
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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С места происшествия

С места происшествия

Фото: МВД по Марий Эл

Смертельная авария произошла вчера, 11 февраля, в 15.30 на трассе "Йошкар-Ола - Зеленодольск". Столкнулись четыре автомобиля. На месте дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, еще двое были ранены и госпитализированы.

"Четырнадцатая" после аварии

"Четырнадцатая" после аварии

Фото: МВД по Марий Эл

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл, которые устанавливали обстоятельства столкновения. По предварительным данным, водитель иномарки Toyota не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением и вылетел на встречку, где врезался в грузовик ГАЗель, а затем столкнулся с отечественной легковушкой ВАЗ-2114 и цистерной Mercedes.

ГАЗель после столкновения

ГАЗель после столкновения

Фото: МВД по Марий Эл

В результате аварии на месте происшествия скончались два пассажира автомашины Toyota, которые сидели не пристегнутыми ремнями безопасности на заднем сиденье. Получили травмы и были госпитализированы с месте ДТП водитель и пассажир ГАЗели.

"Мерседес"-цистерна на месте ДТП

"Мерседес"-цистерна на месте ДТП

Фото: МВД по Марий Эл

ДТПХроника дорожных происшествий в Марий Эл