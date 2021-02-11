В Марий Эл в результате массовой аварии погибли два человека

С места происшествия. Фото: ГИБДД Марий Эл

Смертельная авария произошла сегодня, 11 февраля, в 15.00 на 77-м километре автодороги "Йошкар-Ола-Зеленодольск" в Волжском районе республики. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл, которые выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

На данный момент известно, что в столкновении участвовали две легковушки и две грузовые автомашины, в том числе цистерна.

В результате ДТП на месте происшествия медики констатировали гибель двух человек - водителя и пассажира "Тойоты Камри". Еще два пассажира пострадали. Пострадали также водитель и пассажир "Газели".