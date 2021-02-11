В аэропорту Казани на таможне собака нашла у пассажиров "лишние" доллары

С места происшествия. Фото Татарстанской таможни Фото: Из материалов пресс-службы

Во время таможенного контроля авиарейса «Казань-Стамбул» в международном аэропорту Казани у двух жителей Татарстана нашли крупные суммы незадекларированных долларов США.

Валюту обнаружила служебная собака. Животное принюхалось к двум пассажирам, которые хотели пройти таможню по «зеленому» коридору, и дала сигнал.

Именно таким образом у вернувшихся на Родину татарстанцев в чемоданах и нашли пачки денег, которые не были задекларированы. Обнаруженная сумма превышала лимит, когда этого делать не надо.

Так, у 39-летнего мужчины нашли 62 тысячи долларов США, а у его 29-летнего "коллеги" – 70 тысяч долларов США. Напомним, что без декларирования закон разрешает перемещать сумму, эквивалентную 10 000 долларам США.

- В отношении каждого татарстанца, нарушившего таможенные правила, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере", - сообщил заместитель начальника Татарстанской таможни Валерий Хренов.