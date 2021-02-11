О создании нового учреждения 11 февраля объявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. Фото: пресс-служба мэрии Казани

Стало известно, что в Казани создадут Институт развития города, который соберет лучшие архитектурные силы столицы Татарстана. Учреждение займется в том числе подготовкой проектов планировок территорий и разработкой архитектурного облика новых зданий. Об этом в четверг, 11 февраля, на встрече со студентами КГАСУ заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он также затронул тему реновации территории вокруг речного порта город. По словам Метшина, власти собираются построить новую Казань на площади 240 гектар.