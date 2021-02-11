В Чебоксарах КАМАЗ снес остановку и перевернулся

Фото: @guard_cheb

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 11 февраля, днем на Ишлейском шоссе в столице Чувашии. По предварительным данным, водитель КАМАЗа-самосвала превысил безопасную скорость, не справился с управлением, съехал на обочину. Там он снес остановочный павильон «ССК».

По предварительным данным, в этой аварии нет пострадавших - на остановке тогда никого не было.

На место происшествия приезжали сотрудники оперативных служб. Многотонный грузовик решили поднимать при помощи тяжелой техники.