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Происшествия

В Чебоксарах КАМАЗ снес остановку и перевернулся

По предварительным данным, никто не пострадал
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Фото: @guard_cheb

Фото: @guard_cheb

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 11 февраля, днем на Ишлейском шоссе в столице Чувашии. По предварительным данным, водитель КАМАЗа-самосвала превысил безопасную скорость, не справился с управлением, съехал на обочину. Там он снес остановочный павильон «ССК».

По предварительным данным, в этой аварии нет пострадавших - на остановке тогда никого не было.

На место происшествия приезжали сотрудники оперативных служб. Многотонный грузовик решили поднимать при помощи тяжелой техники.

Фото: @guard_cheb

Фото: @guard_cheb

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