Пятеро рабочих из Марий Эл погибли в Подмосковье при загадочных обстоятельствах

В ситуации разбирается следственный комитет Московской области. Фото: Иван ПЕТРОВ

- Проснулся - а вокруг все мертвые, - рассказал утром 11 февраля сотрудникам правоохранительных органов мужчина, прибывший 10 февраля из Марий Эл на строительство Центральной Кольцевой Автомобильной Дороги (ЦКАД). Шестеро мужчин по приезду разместились в строительном вагончике возле деревни Никольское Солнечногорского района Московской области, а утром выжил только один из них.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники следственного комитета Московской области. Первая версия - все пятеро погибших отравились угарным газом. Еще одна версия появилась после того, как во время осмотра строительного вагончика и территории около него были обнаружены пустые бутылки из под спиртного алкоголя - произошло отравление суррогатом.

- Предстоит судмедэкспертиза, которая поможет установить истинную картину произошедшего, - рассказали в следственном комитете Московской области.