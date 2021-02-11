Найдено тело ульяновца, который пропал в конце весны 2020 года

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Стало известно о завершении поисков 21-летнего жителя Ульяновска Виктора Вартанова, который ушел из дома и пропал 4 мая 2020 года. Сегодня, 11 февраля, члены поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” обновили ориентировки на молодого человека, на них появилась надпись “Найден. Погиб”. Где было обнаружено тело, и что стало причиной смерти, не уточняется.

Напомним, в соседнем Татарстане до сих пор идут поиски 17-летней Светланы Белашовой - воспитанницы Чистопольского детского дома. Девушка покинула учреждение 6 ноября 2020 года, и с тех пор о ней ничего неизвестно. В межрайонном следственном отделе СУ СКР Татарстана ее объявили в розыск, одновременно возбудив уголовное дело по статье "Убийство".