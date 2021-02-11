На территории школы №8 в Новочебоксарске появится стадион за 35 миллионов рублей

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 19 февраля. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На территории школы №8 в Новочебоксарске планируют построить стадион. На это местные власти готовы выделить 35,3 миллиона рублей. Соответствующий тендер от госслужбы Чувашии по конкурсной политике и тарифам появился на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит построить спортивное ядро с искусственным покрытием размерами 84,9х26,46 метров, которое будет включать в себя четыре беговые дорожки на 200 метров, прямую беговую дорожку с шестью полосами на 100 метров площадку для занятий физкультурой и трибуны. Также он должен будет обустроить на стадионе специальные площадки для игры в баскетбол, теннис, волейбол и бадминтон.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 19 февраля. На строительство объекта ему дадут всего три месяца.