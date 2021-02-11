За минувшие сутки в Татарстане с коронавирусом госпитализировали еще 29 человек

С начала пандемии COVID-19 в республике подхватили 16 954 человека. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки коронавирус был диагностирован еще 75 жителям Татарстана. Большинство из зараженных - жители Казани (18 человек), на втором месте тут Набережные Челны (13 человек), а на третьем Нурлатский район (11 человек). Два случая -завозные, а 73 - контактные.

Заметим, что среди выявленных больных - трое несовершеннолетних. Семерым зараженным от 18 до 30 лет, 19-ти - от 30 до 50 лет, 14-ти - от 50 до 60 лет, 17-ти - от 60 до 70 лет, 10-ти - от 70 до 80 лет, четверым - от 80 до 90 лет, а одному - более 90 лет. Госпитализация потребовалась лишь 29 из них.

С начала пандемии COVID-19 в Татарстане выявили у 16 954 человек, 13 549 из них уже выздоровели, а 293 - скончались.