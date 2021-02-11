В Ульяновской области число смертей от коронавируса достигло 700

Под меднаблюдением с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него сейчас находятся 11 946 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на четверг, 11 февраля, в Ульяновской области скончались уже 700 зараженных коронавирусом человек. Последние девять смертей от инфекции подтвердились за минувшие сутки, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии коронавирус в области выявили у 45 619 челоаек, в том числе у 140 - накануне. На сегодня большинство из больных - 42 212 человек, выздоровело. В Роспотребнадзоре региона замечают, что под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее сейчас находятся 11 946 человек.