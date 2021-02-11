В Казани пройдет уникальная выставка раритетов «Православная ризница»

Стенд "Православная ризница". Фото Национального музея РТ Фото: Из материалов пресс-службы

Уникальная экспозиция будет выставлена с 12 февраля в Национальном музее Татарстана. Это будет первая выставка, когда впервые за десятилетия распахнет свои двери особая кладовая. Зрителю будут представлены уникальные памятники церковного искусства и православной культуры. «Православная ризница» будет торжественно открыта главой Татарстанской митрополии – Митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом.

Будут представлены около семидесяти экспонатов, и значительная часть из них будет экспонирована впервые, которые воплощают страницы истории русского православия и разнообразные аспекты жизни русской православной церкви в Казанском крае. Среди музейных раритетов есть «участники и свидетели» истории Казанской епархии.

- Особое место в «Православной ризнице» отведено выдающемуся произведению декоративно-прикладного искусства XVIII-XIX вв. – серебряному окладу Казанской иконы Божьей Матери, многие десятилетия не покидавшему музейное хранилище, - сообщили в министерстве культуры Татарстана.