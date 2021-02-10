Путешествуй с «Комсомолкой»: подписчики издания могут выиграть авиабилеты в Ярославль

Публикуем стихи первых конкурсантов.
С 1 февраля по 31 марта подпишись на газету «Комсомольская правда» сроком на 6 месяцев, и напиши четверостишье на тему «Почему я подписываюсь на Комсомолку», и высылай нам на Whats up +7 917 281 87 28.
Или отправляйте письмо в редакцию по адресу 420080, г. Казань, а\я 115, с пометкой «Конкурс»
Обязательно приложите фото абонемента.
Все стихотворения будут опубликованы на сайте www.kazan.kp.ru
А победитель получит сертификат на двоих на самолет от ЮВТАэро по направлению Казань – Ярославль (туда и обратно)*.
Достопримечательности Ярославля ждут вас!
Подведение итогов с 1 по 15 апреля на сайте www.kazan.kp.ru
*Конкурс длится с 1 февраля по 31 марта. Все подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов и порядке их получения в положении о конкурсе или по телефону +7 917 281 87 28.
Ода «Комсомолке»
Песков открыл «Окно в природу»,
Асламова все испытала на себе,
Варсеговы зовут в христианские походы…
Газета так близка к народу!
Хоть и дорожает год от году,
Я подпишусь,
В какой бы не была нужде!
Я буду верной до конца моей газете!
И пусть растут побольше тиражи,
Чтобы смогли читать ее и наши дети,
Какой бы трудной не сложилась жизнь!
Автор: Чинчаркина Луиза Мусаевна, г. Азнакаево
Нам с «Комсомолкой» повезло.
Она нам друг старинный словно.
Из года в год безденежью назло иду на почту за подпиской новой.
Автор: Салахов Азат Завдатович