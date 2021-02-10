С начала пандемии у зараженных коронавирусом жительниц Чувашии родилось 123 ребенка

По последним данным, через ковид-госпиталь для беременных прошли 309 инфицированных женщин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В акушерском стационаре №3 городской клинической больницы №1 в Чебоксарах с апреля 2020 года лечат беременных и рожениц с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии, коронавирусом и подозрением на него. По последним данным, через медучреждение прошли 309 инфицированных COVID-19 женщин. Они родили 123 ребенка.

К слову, о состоянии здоровья новорожденных и результатах их тестов на коронавирус при этом не уточняется.

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