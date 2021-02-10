Прививку от коронавируса сделали более 27 тысяч жителей Татарстана

5 472 местных жителя уже получили вторую дозу "Спутника V". Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане прививку от коронавируса сделали уже 27 118 человек, 5 472 из которых уже получили вторую инъекцию препарата. По данным на среду, 10 февраля, медиками использовано 33,4% поступивших в республику доз “Спутника V”. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Ранее в ведомстве называли шесть противопоказаний для вакцинации от COVID-19. Среди таковых: гиперчувствительность к компонентам препарата, острая фаза каких-либо заболеваний, обострение хронической болезни, аллергия на составляющие вакцины, беременность и кормление грудью. Также прививку не делают несовершеннолетним.

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