Число смертей от коронавируса в Ульяновской области достигло 691

На данный момент СOVID-19 был диагностирован 45 479 местным жителям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 151 новый случай коронавируса. Вместе с тем там выписали 174 переболевших инфекцией пациента и подтвердили смерть девяти зараженных. Такие цифры сегодня, 10 февраля, опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе провели более 646,6 тысячи тестов на коронавирус, которые помогли выявить болезнь у 45 479 человек. На данный момент 42 041 инфицированный выздоровел, а 691 - скончался. Под медицинским наблюдением с подтвержденным COVID-10 или подозрением на него находятся почти 12 тысяч пациентов.