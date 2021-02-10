В Татарстане из-за пожара жителей многоэтажки эвакуировали при помощи высотной техники

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Возгорание в квартире на четвертом этаже в высотке на улице 30 лет Победы в Нижнекамске началось в 23.36 во вторник, 9 февраля. Пожарных вызвали жители дома, когда едкий дым заполнил все коридоры и начал проникать в квартиры на верхних этажах. Кто-то успел самостоятельно спуститься вниз, другие ожидали спасения в помещениях.

Прибывшие спасатели МЧС Татарстана организовали их эвакуацию при помощи специальной высотной техники. Двоих детей, сидящих на четвертого окне и кричавших от страха, сняли пожарные, с использованием маски спасаемого по лестничным маршам с пятого этажа выведены и спасены трое детей. Еще двух детей и шесть взрослых вывели при помощи масок с седьмого этажа.

Детей спасали при помощи лестницы Фото: МЧС Татарстана

Из горящей квартиры с помощью спасустройства спасли женщину. Ее передали медикам, но в госпитализации она не нуждалась.

Многие эвакуировались самостоятельно Фото: МЧС Татарстана

- Общая площадь возгорания составила 18 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.

Через несколько часов стало известно, что с ожогами 50 и 40 % тела госпитализированы 56-летний мужчина и 56-летняя женщина.