9 февраля в Татарстане подтвердили еще две смерти от коронавируса

Число летальных исходов COVID-19 в регионе возросло до 293 случаев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот вторник, 9 февраля, Минздрав Татарстана сообщил о подтверждении в республике еще двух смертей от коронавируса. Так, очередными жертвами инфекции стали 34-х и 81-летние женщины. Таким образом, число летальных исходов COVID-19 в регионе возросло до 293 случаев.

Напомним, что за минувшие сутки в Татарстане выявили 80 новых случаев коронавируса, один из них – завозной, а 79 – контактные. Госпитализация понадобилась 31 зараженному, остальные 49 человек из этого списка отправлены лечиться на дому.

Всего же с начала пандемии в республике было зарегистрировано 16 800 случаев заражения COVID-19. Из ни в 13 309 случаях люди смогли победить инфекцию.