Выборы президента Татарстана-2020 обошлись бюджету республики в 300 миллионов рублей

На мероприятие было выделено больше - 322,8 миллионов рублей, но не все они понадобились. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что выборы президента Татарстана, которые состоялись в сентябре 2020 года, обошлись бюджету республики в 300,4 миллиона рублей. Об это сегодня, 9 февраля, сообщил глава регионального ЦИК Андрей Кондратьев представителям Госкомитета по бюджету, налогам и финансам. По его словам, 75% потраченных средств пошли на оплату работы членов избирательных комиссий.

Кондратьев также заметил, что на мероприятие было выделено больше - 322,8 миллионов рублей, но не все они понадобились. Оставшуюся сумму вернут в бюджет Татарстана.