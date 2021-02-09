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Политика

Выборы президента Татарстана-2020 обошлись бюджету республики в 300 миллионов рублей

Большая часть этих средств пошла на оплату работы членов избиркомов
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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На мероприятие было выделено больше - 322,8 миллионов рублей, но не все они понадобились.

На мероприятие было выделено больше - 322,8 миллионов рублей, но не все они понадобились.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что выборы президента Татарстана, которые состоялись в сентябре 2020 года, обошлись бюджету республики в 300,4 миллиона рублей. Об это сегодня, 9 февраля, сообщил глава регионального ЦИК Андрей Кондратьев представителям Госкомитета по бюджету, налогам и финансам. По его словам, 75% потраченных средств пошли на оплату работы членов избирательных комиссий.

Кондратьев также заметил, что на мероприятие было выделено больше - 322,8 миллионов рублей, но не все они понадобились. Оставшуюся сумму вернут в бюджет Татарстана.