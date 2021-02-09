Олег Николаев пригласил в сельскую глубинку Чувашии тех, кто работает на удаленке

Фото: правительство Чувашии

Во время своего визита в Ибресинский район глава Чувашии Олег Николаев сообщил о том, что в регионе разрабатывают стандарт комплексного благоустройства в сельской местности. Все это приведет к тому, что вскоре городские жители начнут выбирать для проживания деревни и села. Чувашия - это один из регионов, который будет перспективен для таких переселений, ведь благодаря переменам территории станут более комфортными, более экологичными и более удобными.

- Территория Чувашии – очень компактная. Республика имеет хорошую транспортную доступность, в том числе с точки зрения авиа- и железнодорожного сообщения. К тому же скоро будет запущена автомагистраль до города Москвы. Это особенно удобно тем, кто работает дистанционно. Они могут жить за городом в нашей республике и работать удаленно, - считает Олег Николаев.