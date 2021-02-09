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Происшествия

В Татарстане медики спасли многодетную мать с ранением в сердце

Женщина сильно переживала гибель своей родственницы
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Операцию делал хирург, приехавший из РКБ Татарстана.

Операцию делал хирург, приехавший из РКБ Татарстана.

Фото: Александр ГЛУЗ

Трагедия едва не произошла в одном из сел Балтасинского района республики. По сообщению собственного источника "Комсомолки" в правоохранительных органах, многодетная мать, которая воспитывает вместе с супругом пятерых детей, очень сильно переживала гибель своей родственницы от инфекционного заболевания. Незадолго до этого она и сама перенесла его.

Родственники замечали, что с некоторых пор женщина ведет себя очень странно, на за помощью к врачам обратиться не успели. В итоге ее с ранением в грудь доставили в больницу. Операцию делал хирург из РКБ, который прибыл в Балтаси на реанимобиле. Когда состояние пациентки стабилизировалось, ее перевезли в Казань.

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