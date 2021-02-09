В Татарстане медики спасли многодетную мать с ранением в сердце

Операцию делал хирург, приехавший из РКБ Татарстана. Фото: Александр ГЛУЗ

Трагедия едва не произошла в одном из сел Балтасинского района республики. По сообщению собственного источника "Комсомолки" в правоохранительных органах, многодетная мать, которая воспитывает вместе с супругом пятерых детей, очень сильно переживала гибель своей родственницы от инфекционного заболевания. Незадолго до этого она и сама перенесла его.

Родственники замечали, что с некоторых пор женщина ведет себя очень странно, на за помощью к врачам обратиться не успели. В итоге ее с ранением в грудь доставили в больницу. Операцию делал хирург из РКБ, который прибыл в Балтаси на реанимобиле. Когда состояние пациентки стабилизировалось, ее перевезли в Казань.