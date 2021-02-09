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Фарид Мухаметшин попросил учителей усилить воспитательную работу после несогласованных протестов в Казани

Работать, по словам спикера Госсовета Татарстана, нужно не только с детьми, но и с их родителями
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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По словам председатель Госсовета республики, учителя именно те люди, которые способным указать подрастающему поколению верный пути.

По словам председатель Госсовета республики, учителя именно те люди, которые способным указать подрастающему поколению верный пути.

Фото: Татьяна Коркина

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин попросил учителей республики усилить воспитательную работу с детьми и их родителями. Это стало актуальным после двух несогласованных митингов, которые состоялись в Казани. Об этом он заявил на встрече с преподавателями, которые будут проводить в своих школах парламентские уроки “Татарстан - наш дом”.

Мухаметшин считает, что родители должны понимать, что деструктивные митинги, диспуты и дебаты никогда не приведут к добру. Учителя, по его словам, те люди, которые способным указать подрастающему поколению верный путь.