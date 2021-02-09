Фарид Мухаметшин попросил учителей усилить воспитательную работу после несогласованных протестов в Казани

По словам председатель Госсовета республики, учителя именно те люди, которые способным указать подрастающему поколению верный пути. Фото: Татьяна Коркина

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин попросил учителей республики усилить воспитательную работу с детьми и их родителями. Это стало актуальным после двух несогласованных митингов, которые состоялись в Казани. Об этом он заявил на встрече с преподавателями, которые будут проводить в своих школах парламентские уроки “Татарстан - наш дом”.

Мухаметшин считает, что родители должны понимать, что деструктивные митинги, диспуты и дебаты никогда не приведут к добру. Учителя, по его словам, те люди, которые способным указать подрастающему поколению верный путь.