В казанском ЖК «Салават купере» появится озеро, фонтан и смотровая башня

Центром притяжения должно стать именно озеро с фонтаном. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В казанском ЖК «Салават купере» в границах улиц Юсупова, Хибинской и Авзаловой и недалеко от школы с детскими садами появится новый парк.

Его хотят разбить на три части: «озеро», «площадь» и «игра и спорт». Так, центром нового парка должно стать именно озеро с фонтаном. Около него организуют в том числе и лужайку для принятия солнечных ванн.

Во второй части построят культурный центр с многофункциональной площадкой для массовых мероприятий.

В зоне «игра и спорт» создадут спортплощадку с тропой препятствии , тренажерами и экстрим-зону. Также предусмотрено и строительство смотровой башни.

Новый парк станет первым общественным пространством в ЖК «Салават купере». Его построят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Возведение новых площадок начнется уже в этом году. Реализация проекта распланирована на две части.