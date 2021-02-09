В Казани во время Дня рожденья в батутном центре серьезно пострадали трое детей

Дети получили компрессионные переломы позвоночников. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани прокуратура получила сообщение о том, что в одном из батутных центров получили тяжелые травмы трое детей.

Как успели установить сотрудники надзорного органа, ребята пострадали, когда отмечали день рождения одного из них. К медикам обратились не сразу, на следующий день. Все дети получили компрессионные переломы позвоночников. Часть из них госпитализирована, другая проходит лечение дома.

- Прокурору Казани Олегу Дроздову поручено организовать проверку информации, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.

Так, сотрудники совместно со специалистами проверит работу развлекательного заведения на предмет соблюдения требований законодательства в части безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.