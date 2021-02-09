Жителя Чувашии, который избивал заступившуюся за мать 6-летнюю девочку, приговорили к колонии строгого режима

Приговор суда еще не вступил в законную силу. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В Ибресинском районе 27-летнего местного жителя суд признал виновным по трем уголовным статьям: "Истязание заведомо несовершеннолетнего", "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении заведомо малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия" и "Угроза убийством".

- Мужчину приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии. - Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Как было доказано, в сентябре 2020 года злоумышленник по пьяни истязал 6-летнюю дочь своей сожительницы. Причина была одна - девочка заступалась за свою мать, когда мужчина начинал ссору и распускал руки. А однажды, в очередной раз напившись, мужчина начал бить маленькую защитницу зарядным кабелем от телефона. Затем осужденный схватил девочку за волосы и подвел ее к краю балкона их квартиры, и начал угрожать тем, что скинет вниз.