Умер Михаил Четин, детский хирург Ульяновска

Вечером в понедельник, 8 февраля, на 61-м году жизни умер детский хирург, преподаватель кафедры педиатрии ульяновского государственного университета Михаил Четин. Обширный инфаркт сразил врача на рабочем месте в центральной городской клинической больнице Ульяновска.

Пост с информацией о смерти Четина собрал уже более 170 комментариев, в том числе от друзей, учеников и пациентов:

“Жаль. Очень был внимателен ко всем, все принимал близко с сердцу. Мои глубокие соболезнования близким и родным”,

“Соболезную. Очень жаль! Михаил Владимирович мне однажды помог, совершенно бескорыстно”

“Боже мой! Какой человек, какой доктор ушел! Покойся с миром, Михаил Владимирович! Очень, очень жаль”

“Не верю до сих пор. Это какой-то ужас. Очень и очень жаль его. Душевный и чистой души человечище!”